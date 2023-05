Perry Mason: debutta la seconda stagione, guardala su NOW TV a 1€

Perry Mason è ora disponibile su NOW TV con i nuovi episodi della seconda stagione. Acclamata dalla critica, questa serie TV che rivisita l’omonima serie storica che ha fatto un enorme successo, torna sul piccolo schermo in esclusiva. Scopri cosa dovrà affrontare di nuovo il vincitore dell’Emmy Matthew Rhys Evans, l’attore britannico che interpreta il mitologico avvocato protagonista. Oggi ti abboni a PASS CINEMA ENTERTAINMENT a 1 euro.

Anziché 14,98 euro al mese, a solo 1 euro il primo mese avrai tantissimi titoli da gustare da solo o con tutta la tua famiglia. Il meglio dell’intrattenimento è disponibile su due schermi in contemporanea per un mese a questo prezzo speciale con le Serie TV nazionali e internazionali, gli show di cui tutti parlano e i film più attesi. Tutti in un’unica soluzione economica e conveniente, senza limiti.

Una trama avvincente ti sta aspettando con i nuovi episodi di Perry Mason 2. Scopri gli intrighi che lo scaltro avvocato di esperienza dovrà affrontare per portare a casa la vittoria dei suoi clienti. Ogni sfida sarà vissuta dal telespettatore come un emozionante racconto visivo, immerso nella scena. Ecco la sinossi ufficiale della nuova serie TV:

Anni ’30, Los Angeles. L’ex investigatore Perry Mason ora è noto come l’avvocato che difende clienti che nessuno osa accettare, e sta per affrontare un nuovo delicatissimo caso.

Perry Mason in streaming anche dall’estero

Il vantaggio di scegliere NOW TV PASS CINEMA ENTERTAINMENT è che hai a dispositizione Perry Mason e tantissimi altri contenuti in streaming da vedere sia a casa che in viaggio. Infatti, i programmi che ami ti seguono nei Paesi dell’Unione Europea. Con il tuo abbonamento attivo, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi contenuti disponibili in Italia.

In pratica, grazie a questa nuova disposizione, non ti servirà altro se non aver installata l’app ufficiale di NOW TV per poter accedere senza limitazioni geografiche dagli stessi dispositivi che usi solitamente. Scegli il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi né georestrizioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.