Perplexity sfida Google: in arrivo una funzione simile a Circle to Search

Circle to Search è una tra le ultime innovazioni più amate rilasciate su Android: debuttata nel 2024, prima sui soli Samsung Galaxy S24 e poi estesa ad altri dispositivi, la funzionalità permette di effettuare ricerche rapide semplicemente cerchiando con il proprio dito l’elemento che ci interessa cercare.

La funzione è piaciuta proprio a tutti, anche alle aziende AI: è il caso di Perplexity, noto rivale di Gemini, che sarebbe al lavoro per sviluppare una propria versione di questa tecnologia.

Come funziona il “Circle to Search” di Perplexity

Ad annunciare l’arrivo di una funzionalità simile a Circle to Search è stato Aravind Srinivas, il CEO in persona di Perplexity, attraverso un post pubblicato su X in cui ha incluso anche un video dimostrativo.

Nel filmato è possibile vedere un utente che cerchia un risultato di Perplexity con un gesto e successivamente chiede ulteriori dettagli utilizzando la voce. C’è però una differenza sostanziale: rispetto a Circle to Search, sembrerebbe che la nuova funzionalità di Perplexity non si appoggi a Google Search, ma utilizzi il proprio modello AI per fornire informazioni aggiuntive.

Resta ancora da chiarire se questa versione AI di Circle to Search sarà limitata all’interno dell’app di Perplexity oppure se abbia le potenzialità di espandersi verso altri dispositivi. Non è stata inoltre fornita una data esatta per il rilascio, se non un generico “presto”.