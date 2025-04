Perplexity pronto a spodestare Gemini sui dispositivi Samsung?

ChatGPT e Gemini dominano il mercato dell’Intelligenza Artificiale, incontrastati. O quasi: c’è anche Perplexity, una tra le tecnologie AI emergenti più interessanti e che, presto, potrebbe approdare sui dispositivi Samsung, spodestando il monopolio di Gemini.

Perplexity vs Gemini: cosa dobbiamo aspettarci?

Secondo le recenti indiscrezioni riportate da Bloomberg, Samsung sarebbe in fase di trattative preliminari con Perplexity per offrire agli utenti un’alternativa all’attuale assistente Google Gemini, già integrato in molti dispositivi del colosso sudcoreano. A differenza di Bixby, ormai passato in secondo piano, Perplexity potrebbe essere preinstallato oppure impostabile come assistente predefinito.

Durante i test condotti da Android Authority, il giornalista Calvin Wankhade ha dichiarato che Perplexity “fa sembrare Gemini mediocre”, a confronto. L’assistente si è dimostrato rapido e particolarmente efficace nell’interpretare i comandi e fornire risposte pertinenti in tempo reale.

Perplexity ha già firmato un accordo con Motorola per l’integrazione del proprio assistente nei futuri smartphone del brand. La possibile collaborazione con Samsung rappresenterebbe però una svolta decisamente positiva, considerando che l’azienda è attualmente il primo produttore di smartphone al mondo.

L’ostacolo chiamato Google

A ostacolare la trattativa potrebbe, tuttavia, essere proprio la stretta collaborazione tra Samsung e Google. I due colossi cooperano infatti attivamente su diverse tecnologie, Circle to Search, Android XR e Wear OS. Inoltre, molte delle funzionalità AI dei Galaxy sono già alimentate da Gemini. La convivenza con un altro assistente potrebbe risultare, a conti fatti, complessa.

Nonostante le difficoltà, Bloomberg sottolinea che Samsung ha già avviato relazioni con Perplexity tramite il suo fondo di investimento “NEXT”, che ha finanziato la startup nel 2024. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle aziende coinvolte.