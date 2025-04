Perché Vivid Money è il conto aziendale da scegliere nel 2025

Ogni anno numerose partite IVA e piccole/medie imprese devono fare i conti con costi bancari elevati ed una gestione complessa delle finanze. Rispetto a questi problemi, il conto aziendale Vivid Money si profila come una possibile risposta, grazie ad una combinazione unica di flessibilità, funzioni innovative e costi bassi da affrontare.

Di seguito elencheremo i principali motivi per cui quello di Vivid è il conto business da scegliere nel 2025.

Tasso di interesse del 4% annuo lordo

L’apertura di un conto aziendale Vivid consente di guadagnare un tasso d’interesse annuo del 4% per i primi due mesi, poi fino al 2,5% a seconda del piano scelto. Il profilo migliore da questo punto di vista è Vivid Prime, disponibile gratis per un mese e poi da 7,90 euro al mese.

Cashback su ogni acquisto

Su tutti gli acquisti Vivid offre un cashback illimitato garantito fino all’1%, con la sola esclusione dei bonifici SEPA e dei prelievi presso gli ATM. Per determinate spese, invece, il cashback può raggiungere fino al 10%: acquisto di pubblicità su Facebook e Google, oltre che acquisti su Amazon.

Cambio valuta senza commissioni

I titolari di un conto business Vivid possono inviare e ricevere pagamenti in più di 50 Paesi, con una commissione fissa di 5 euro per transazione per i bonifici SWIFT. Inoltre, hanno a disposizione fino a 22 valute diverse e un cambio-valuta in tempo reale e senza commissioni, tutto questo a favore di transazioni internazionali più convenienti e trasparenti.

Integrazione con software di contabilità

Un ulteriore punto a favore di Vivid Money è l’integrazione con i software di contabilità, grazie ai quali è possibile sincronizzare transazioni ed estratti conto con servizi quali DATEV e sevDesk. Questo permette inoltre di mantenere aggiornate le proprie finanze senza dover più inserire i dati a mano, oltre che semplificare la preparazione della dichiarazione fiscale e il controllo delle spese.

L’apertura di un conto aziendale Vivid è disponibile direttamente sul sito ufficiale.