Perché una VPN rende ogni vacanza all'estero più sicura

Qual è il pericolo numero uno di una vacanza all’estero? No, non sono gli attentati, anche se magari qualcuno può dirti il contrario, né gli eventi atmosferici, e tantomeno l’atterraggio dell’aereo. La reale minaccia è il Wi-Fi pubblico, vale a dire la connessione che non richiede l’utilizzo di una password, uno dei migliori assist che si possono servire ai cybercriminali per segnare a porta vuota.

Parentesi calcistica a parte, il rischio maggiore che corri quando ti connetti a una rete Wi-Fi aperta, come quella presente negli aeroporti o in hotel, è di esporre i tuoi dati sensibili a un hacker oppure a una persona malitenzionata. Quello che poi potrebbe succedere dopo te lo lasciamo soltanto immaginare, ma non è una cosa piacevole, ecco.

Per disinnescare tale pericolo, occorre attivare una VPN, uno strumento indispensabile per rendere qualsiasi vacanza all’estero più sicura, sia che tu vada a Parigi o nella Terra del Fuoco. A questo proposito ti segnaliamo l’offerta in corso di una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato: i piani di due anni del provider Surfshark sono in promozione a partire da 1,99 euro al mese anziché 4,39 euro, più tre mesi extra di servizio in regalo ed una garanzia di rimborso di 30 giorni.

I punti di forza di Surfshark

Perché dovresti scegliere Surfshark anziché un’altra VPN? Prima di tutto perché è un servizio completo, o meglio che offre qualcosa in più della concorrenza. E questo lo si nota fin dal piano Starter, quello base, che non si limita alla sola VPN, ma include anche la funzionalità Alternative ID, opzione che aiuta a mantenere privati i tuoi dati personali generando ogni volta che serve un indirizzo e-mail alternativo.

Gli altri due vantaggi più significativi sono da una parte la navigazione sul web senza annunci pubblicitari, tracker web e pop-up di cookie, dall’altra la rigida politica no-log. Quest’ultima funzionalità offre la certezza che la VPN in questione non monitora, né traccia o memorizza la tua attività sul web.

L’offerta VPN per il 7° compleanno di Surfshark è disponibile sul sito ufficiale e terminerà il 30 aprile 2025.