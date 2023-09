Banca Mediolanum offre a tutti i nuovi clienti l’opportunità di aprire il conto SelfyConto, un conto corrente senza spese che offre una vasta gamma di vantaggi, come il canone zero per un anno che può restare tale anche in seguito.

Inoltre, il conto include una carta di debito con bonifici e prelievi gratuiti. Con SelfyConto, i clienti possono anche accedere a una carta di credito per soli 1 euro al mese.

Aprire il conto è incredibilmente semplice, con l’intera procedura disponibile online. I clienti possono anche utilizzare il loro SPID per velocizzare la procedura.

Ecco perché scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum

Con SelfyConto puoi avere un conto senza costi e pieno di vantaggi top. Ci sono diverse ragioni che spingono ad aprire questo conto:

il canone zero per 12 mesi (anziché 3,75 euro al mese), che puoi azzerare facilmente. Basta avere meno di 30 anni o attivare un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo, oppure puoi azzerare il canone anche facendo almeno 48 operazioni di compravendita titoli o se il patrimonio gestito è superiore di 15.000 euro;

(anziché 3,75 euro al mese), che puoi azzerare facilmente. Basta avere meno di 30 anni o attivare un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo, oppure puoi azzerare il canone anche facendo almeno o se il patrimonio gestito è superiore di 15.000 euro; hai la carta di debito inclusa priva di costi e che ti consente di prelevare gratis in tutta l’Eurozona. La carta funziona anche con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

e che ti consente di prelevare gratis in tutta l’Eurozona. La carta funziona anche con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; i bonifici sono gratuiti , ma anche le altre operazioni principali;

, ma anche le altre operazioni principali; puoi chiedere la carta di credito con una linea di credito di 1.500 euro e un canone di 1 euro al mese;

e un canone di 1 euro al mese; con SelfyConto puoi accedere a tutti i servizi finanziari offerti da Mediolanum alla sua clientela.

Per procedere all’apertura del conto corrente presso Banca Mediolanum, è sufficiente seguire una procedura di sottoscrizione online direttamente sul sito ufficiale.

In alternativa, puoi effettuare l’apertura del conto mediante l’utilizzo dello SPID, il quale consente di ridurre notevolmente i tempi necessari per l’attivazione del conto stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.