Perché QUESTA carta di credito gratuita batte qualsiasi altra carta di pagamento

Carta YOU è una carta di credito gratuita che unisce alla totale assenza di costi la possibilità di utilizzo completo, con tutti i vantaggi che caratterizzano le carte di credito. Si tratta, quindi, della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una carta di pagamento pensata per fare acquisti, senza limitazioni e costi di alcun tipo. Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale e inviare la richiesta di emissione ad Advanzia Bank, l’istituto bancario che propone Carta YOU.

Carta YOU: la carta di credito gratuita che batte tutte le altre carte

Con Carta YOU è possibile contare su di una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

emissione gratuita e senza dover aprire un nuovo conto corrente

e senza dover aprire un nuovo conto corrente canone zero , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito zero commission i su pagamenti e prelievi , anche per le operazioni effettuate all’estero

i , anche per le operazioni effettuate all’estero utilizzo del circuito Mastercard che consente di utilizzare la carta in tutto il mondo

che consente di utilizzare la carta in tutto il mondo possibilità di utilizzare Google Pay e Apple Pay

e polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese

Si tratta, quindi, di una carta di credito completa, pensata per effettuare pagamenti, prelevare denaro all’ATM e per accedere ai vari servizi che caratterizzano questo tipo di carte. Carta YOU, grazie all’assenza di costi e alla libertà di utilizzo, presenta vantaggi tipici di altre carte di pagamento (carte di debito e prepagate). Per chi ha bisogno di una carta completa, quindi, Carta YOU può essere la scelta giusta.

Carta YOU è richiedibile direttamente online:

Per la sua carta di credito, Advanzia Bank ha stabilito un meccanismo con plafond che cresce nel tempo. Il limite di utilizzo della carta, infatti, aumenta nel corso dei mesi se il cliente salda con precisione e puntualità le spese sostenute. In questo modo, la carta può essere utilizzata sempre di più e sempre più liberamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.