Perché gli esperti consigliano di fare attenzione con le App su Smart TV

L’utilizzo di una Smart TV è ormai quasi del tutto comune, grazie alla possibilità di accedere a tantissime app per l’intrattenimento. Oggi acquistarne una non è più appannaggio dei più facoltosi. Infatti, ci sono brand famosi che propongono soluzioni economiche, ma altrettanto valide in termini di qualità di immagine, versatilità e accesso.

Tuttavia, gli esperti consigliano di fare molta attenzione. Questo perché molte delle applicazioni installate e il relativo sistema operativo del televisore registrano le abitudini degli utenti. Si tratta di una pratica molto comune, definita in gergo tecnico tracking. In altre parole, monitorano e analizzano le nostre abitudini per poi fornirle a terzi, si spera almeno per fini commerciali.

Inoltre, nelle versioni più economiche delle Smart TV è possibile che le app installate rallentino le prestazioni, offrendo un’esperienza utente tutt’altro che fluida e piacevole, ma particolarmente lenta e snervante.

Gli stessi esperti, che mettono in guardia da queste situazioni, hanno fornito alcuni suggerimenti pratici per evitare brutte sorprese, come il furto di identità, il tracking e un’esperienza a rallentatore.

Smart TV e App: i migliori consigli

Gli esperti consigliano, per prima cosa, di installare solamente le app essenziali sulle proprie Smart TV. Questo garantisce più fluidità durante l’esperienza di navigazione nel sistema operativo e la ricerca dei contenuti da vedere. Inoltre, aumenta la sicurezza in quanto si hanno sotto controllo le applicazioni utilizzate e il loro comportamento.

Inoltre, secondo gli esperti, è importantissimo scaricare e installare solamente applicazioni dagli store ufficiali messi a disposizione all’interno del sistema operativo. IPTV e Pezzotto illegali, ad esempio, spesso richiedono l’installazione di applicazioni sconosciute e da store alternativi che non assicurano gli stessi standard di privacy e trattamento dati.

Infine, molti consigliano di acquistare chiavette per l’intrattenimento da installare esternamente alla propria Smart TV e accedere alle app da lì. In commercio ce ne sono tante. Le più diffuse sono le Fire TV Stick di Amazon che uniscono sicurezza e qualità a fluidità e praticità di utilizzo.