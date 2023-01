Perché l'archiviazione crittografata sui tuoi dispositivi è così importante

I file riservati presenti sui nostri smartphone e computer sono una preda ambita per i cybercriminali. Per raggiungere queste importanti informazioni, gli hacker utilizzano malware di ogni tipo e trovano sempre nuovi espedienti e tecniche.

In questo contesto, fatto di mosse e contromosse, la crittografia è uno dei principali assi nella manica dei comuni utenti. Con l’archiviazione crittografata infatti, proposta da alcune suite di sicurezza come McAfee Total Protection, è possibile chiudere letteralmente la porta in faccia ai criminali informatici.

Si tratta di una tecnica che rende illeggibili i file per chi non è il proprietario del dispositivo. Nel contesto del suddetto antivirus, questa soluzione raggiunge il massimo livello di protezione grazie alla crittografia AES a 256 bit, considerata una delle soluzioni più all’avanguardia del settore.

Chiaramente, questa tecnologia non va usata come qualcosa di assestante: il suo valore viene moltiplicato esponenzialmente se lavora in sinergia con altre funzioni specifiche.

Archiviazione crittografata? La base per un’ottima strategia di difesa digitale

McAfee Total Protection lavora su più fronti per assicurare la massima protezione ai propri utenti.

Il classico antivirus, in grado di individuare la pressoché totalità di malware in circolazione, è affiancato da altre utility alquanto raffinate. Basti pensare alla VPN integrata, ideale per proteggere la connessione rispetto a sguardi indiscreti.

Il gestore di password poi, rappresenta un must per proteggere le credenziali, una preda alquanto ambita per i cybercriminali.

L’ottimizzatore della connessione poi, agisce bloccando la riproduzione automatica di contenuti video, andando a risparmiare sul consumo dati e/o rendendo la connessione molto più rapida.

Il sistema di protezione Wi-Fi, risulta ideale per rendere la propria linea domestica una zona sicura, a riparo da intromissioni esterne.

Infine, va tenuto conto di come McAfee Total Protection sia un sistema di protezione alquanto duttile. Questo infatti è in grado di operare senza problemi in ambienti come:

Windows

Mac

smartphone Android

iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.