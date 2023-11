Per MediaWorld il Black Friday è coloratissimo e a Tasso Zero

Da MediaWorld il Black Friday più colorato di sempre è già cominciato. Inizia dunque da subito un mese di offerte, anche con finanziamento a tasso zero, sul sito ufficiale mediaworld.it: le offerte riguardano tutte le principali categorie di prodotti, dagli smartphone ai grandi elettrodomestici, passando per computer, prodotti per la domotica e Smart TV. Per avere una panoramica completa delle offerte, collegati alla pagina Let’s Go Black Friday di MediaWorld da qui.

Da MediaWorld è già tempo di Black Friday (anche a Tasso Zero)

Per la campagna “Il Black Friday più colorato di sempre” MediaWorld ha scelto come testimonial Gianluca Fru, membro del gruppo comico The Jackal e protagonista in passato di programmi di successo come Pechino Express, Italia’s Got Talent e LOL – Chi ride è fuori. Ogni giorno del mese di novembre il comico invocherà quello che è già stato ribattezzato come un autentico Black Fruday, stavolta coloratissimo e con offerte imperdibili.

Tra gli smartphone in promozione fino al 12 novembre segnaliamo le seguenti offerte:

Ti ricordiamo inoltre che il finanziamento a tasso zero per 20 mesi è disponibile sugli articoli il cui importo sia almeno 399 euro. Per avere una panoramica generale delle offerte del Black Friday di MediaWorld valide fino al prossimo 12 novembre collegati alla pagina dedicata del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.