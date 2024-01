Pentola a pressione elettrica Moulinex da 5 litri in MEGA offerta

Stare dietro ai fornelli, per te che vai sempre di corsa, è diventato un incubo? Nessun problema, d’ora in poi – grazie ad un prodotto che Amazon ti propone con il 23% di sconto – potrai risolvere questo problema. Con poco meno di 100 euro, potrai portarti a casa una fantastica pentola a pressione elettrica Moulinex da 5 litri.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni, in qualsiasi momento. Questa pentola a pressione, che ti permetterà di preparare in un batter d’occhio, dalla colazione alla cena, è una soluzione super innovativa della quale ormai in molti non riescono a fare a meno.

Grazie alla tecnologia Spherical Cooking Bowl, la superficie sarà in grado di riscaldarsi in maniera uniforme, garantendo una circolazione ottimale del calore. Questo speciale sistema ti permette di risparmiare, non solo tempo prezioso, ma anche soldi sulla bolletta. Utilizzando una sola manopola, potrai selezionare il programma di cottura che desideri, impostare la temperatura, il timer o, eventualmente, posticipare l’avvio della pentola e quindi la cottura del cibo.

Con una potenza che arriva sino a 1090 Watt, potrai cucinare molto più velocemente rispetto ad una tradizionale pentola. Questo elettrodomestico, ti permetterà di cuocere in umido, friggere, cuocere al forno, mettere sottovuoto o effettuare una cottura lenta: potrai cucinare in 10 modi differenti.

Realizzata in un materiale elegante, facile da pulire e antiaderente, corri su Amazon per portarti a casa questa magnifica pentola a pressione elettrica Moulinex da 5 litri in offerta, al prezzo pazzesco di soli 99,99 euro. Affrettati, non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.