Hai acquistato un iPad e vorresti avere anche un Apple Pencil ma costa troppo? Beh, ora ti consiglio questo valido prodotto ad un costo top. Si tratta del pennino stilo compatibile con il tuo iPad e non ha nulla da invidiare a quella originale di Apple, anzi. Ora la potrai acquistare anche con un notevole sconto del 20% che ti permetterà di averla ad un prezzo di appena 27€. Un prezzo davvero eccezionale per un prodotto del genere. È anche spedito da Amazon. E allora non perdere tempo, vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto, non te ne pentirai.

Pennino per iPad, questo è il TOP e ora è in sconto su Amazon

Questo pennino stilo per iPad del marchio KXT è davvero eccezionale e a questo prezzo non puoi lasciartelo scappare. Proprio come quello originale di Apple, questo prodotto presenta tutta una serie di feature davvero impressionati per un prodotto di questo prezzo. Si tratta di un pennino per la scrittura professionale. Il tratto della penna, infatti, cambierà di spessore e di intensità in base alla sua inclinazione e ella sua pressione sullo schermo.

Non dovrai nemmeno preoccuparti di tocchi accidentali sullo schermo con il palmo della mano mentre stai scrivendo. La costruzione ed il design sono poi eccellenti. Proprio come l’originale, questo pennino è elegante con la sua rifinitura opaca e inoltre potrai attaccarlo magneticamente al tuo iPad senza problemi. Il pennino è da 1,5 mm ed è facilmente sostituibile. Quando vorrai usarlo non dovrai effettuare alcuna insolita operazione. Ti basterà infatti premere semplicemente il tasto sul pennino per iniziare la tua scrittura.

Insomma, questo pennino per iPad è davvero eccezionale e ora lo potrai acquistare con uno sconto del 20% e che ti permetterà di pagarlo appena 27€! Ricordati che il prodotto è anche spedito dal colosso Amazon. E allora cosa aspetti? Affrettati perché si tratta di un’offerta limitata, corri su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.