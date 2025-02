Pennetta USB-C Samsung ultra veloce: fino a 400 MB/s per trasferimenti senza attese

La Samsung Memorie Type-C USB Flash Drive (modello MUF-128DA) è una chiavetta USB altamente performante, pensata per chi sia in cerca di una soluzione di archiviazione smart, rapida e sicura. Con una capacità di 128 GB offre ampio spazio per archiviare documenti, foto, video e file di grandi dimensioni, e ti permetterà quindi di liberare velocemente la memoria dei tuoi dispositivi.

Questa pendrive sfrutta la tecnologia USB 3.2 e la porta Type-C, una delle più diffuse nei dispositivi moderni, per garantire un trasferimento dati estremamente rapido e sicuro. Con una velocità di lettura fino a 400 MB/s, è in grado di trasferire file in modo veloce e senza interruzioni. Si tratta quindi di uno strumento davvero utile da portare sempre con sé e che potrà servirti sia sul lavoro che per motivi di studio o di svago.

Il design di Samsung Memorie Type-C USB Flash Drive è compatto e resistente, in un elegante colore blu. Nonostante le sue dimensioni siano davvero ridotte, la MUF-128DA è progettata per offrire un’affidabilità di ottimo livello.

Grazie alla compatibilità universale con dispositivi dotati di porta Type-C, come smartphone, pc, tablet e laptop, questa pendrive sarà la compagna perfetta da avere con sé sia sul lavoro che nella quotidianità.

È una scelta estremamente utile per chi desidera una memoria esterna veloce, sicura e di alta qualità per l’archiviazione e il trasferimento dati giornaliero. Non perdere l’occasione di farla tua al costo di 22,99 euro, ossia con il 39,99 euro di sconto rispetto al suo prezzo di mercato!