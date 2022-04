Penna USB 128GB, puoi usarla come PORTACHIAVI: a 14€ è un regalo

A primo sguardo sembra un semplicissimo portachiavi ma, in realtà, stiamo parlando di una velocissima penna USB 3.0 con 128GB di memoria interna. Unico prodotto, doppia utilità. Considera che, ad un prezzo così contenuto, difficilmente troveresti una chiavetta USB con così tanto spazio per salvare tutti i tuoi file.

Si tratta di un vero affare ma la disponibilità potrebbe finire presto: completa il tuo acquisto su Amazon e questa incredibile pennetta USB potrà essere tua con appena 14,99 euro.

Penna USB 3.0 da 128GB con portachiavi a prezzo sorprendente su Amazon

Una penna USB tanto efficiente quanto compatta: portalo sempre con te, riponendolo comodamente nella tasca dei pantaloni e, grazie all'anello metallico, sarà semplice sfruttarlo per tenere insieme le chiavi che abitualmente utilizzi.

128GB di spazio interno è ciò di cui hai bisogno per salvare file di ogni tipo, come documenti di lavoro ed anche contenuti multimediali di grandi dimensioni, tra cui film e serie tv, che liberamente potrai scegliere di guardare sul tuo PC fisso, sul portatile o eventualmente sulla smart tv. Notevoli le prestazioni di questa penna USB, grazie ad una velocità in grado di raggiungere i 100 MB/s. Costruzione in metallo che garantisce estrema resistenza.

Un'opportunità di cui approfittare subito: potrebbe non ripetersi! Fai la scelta giusta e porta a casa la tua nuova penna USB 3.0 da 128GB con portachiavi: oltre ad un cospicuo risparmio, la riceverai in pochissimi giorni.