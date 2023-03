Penna Touch per iPad a soli 23€, a questo prezzo è un VERO AFFARE

Se vuoi un’alternativa alla troppo costosa Apple Pencil, dai un’occhiata questa offerta che trovi adesso su Amazon. Con una spesa decisamente inferiore ti porti a casa un ottimo dispositivo che non ti deluderà fatto. Metti nel tuo carrello quindi la penna touch Xiron a soli 23,17 euro, invece che 28,98 euro.

A questo prezzo è davvero un affare da non lasciarsi scappare. Inoltre se ne acquisti due avrai un ulteriore sconto del 3%. Questa penna magnetica è perfetta per scrivere e disegnare come se avessi un pezzo di carta. È perfettamente compatibile con la maggior parte degli iPad e non è necessario connetterla al tuo dispositivo, ne usare delle app.

Penna touch Xiron: piccola spesa, ottimo risultato

Sicuramente una delle cose più interessanti di questa penna touch è la sua versatilità. Infatti è compatibile con iPad di 10/9/8/7/6 generazione, con iPad Air 5/4/3, iPad Pro 11/12,9 e iPad Mini 6/5. In pratica con tutti i modelli usciti tra il 2018 e il 2022. Comunque per essere sicuro che vada bene per il tuo dispositivo guarda i modelli compatibili qui sotto.

Questa penna è magnetica per cui non ci sarà bisogno di associarla tramite Bluetooth. È molto sensibile, fluida e precisa. Anche se appoggi la mano, mentre impugni la penna, il palmo non viene riconosciuto e quindi ti permette di scrivere disegnare perfettamente. È molto leggera e maneggevole e ha una batteria in grado di durare per 20 ore di utilizzo continuo e fino a 90 giorni in standby. E la ricarichi in modo semplice con un cavetto USB che troverai in dotazione.

Se non hai voglia di spendere una cifra considerevole per la Apple Pencil, questa è davvero una valida alternativa. Fai presto perché l’offerta non durerà in eterno. Vai ora su Amazon e acquista la tua penna touch Xiron a soli 23,17 euro, invece che 28,98 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.