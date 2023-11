Penna touch digitale compatibile con iPad a POCHISIMO (18€)

Avevi deciso di acquistare la Apple Pencil fino a quando hai visto il prezzo? E se ti dicessi che puoi avere la stessa tecnologia spendendo molto meno? Non è uno scherzo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa penna touch digitale a soli 18 euro circa, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo sconto del 40% oggi puoi risparmiare un bel po’ e soprattutto metti le mani su questo gadget veramente funzionale. Non ti farà rimpiangere assolutamente la penna della mela morsicata. Guarda solo che sia compatibile per il tuo iPad cliccando qui.

Penna touch digitale sensibile, precisa e magnetica

Come ti dicevo questa penna digitale usa diverse tecnologie di Apple, nonostante costi molto meno. Per esempio è sensibile all’inclinazione e anche se appoggi il palmo della mano sullo schermo non succede nulla. Ha una punta molto sottile, e quindi precisa, da 1,5 mm che ti permette di fare tratti spesi e sottili come desideri.

Un’altra cosa interessante è che non la devi associare, una volta accesa funziona subito. È magnetica quindi la puoi agganciare al lato del tuo iPad. Non si carica in questo modo ma è comoda da portare dietro ed è una cosa che non hanno molte altre sue gemelle. Parlando invece di autonomia, è in grado di durare per 9 ore di uso ininterrotto e si ricarica completamente in appena 1 ora.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio. Però devi essere rapido perché a questa cifra andrà sicuramente a ruba. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua penna touch digitale a soli 18 euro circa, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.