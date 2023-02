Penna touch compatibile con TUTTI gli iPad a soli 16€ su Amazon

Approfitta anche tu di questa super aperta che sta proponendo Amazon per scrivere e disegnare su qualsiasi modello di iPad (2018-2022) con una spesa ridicola. Metti subito nel tuo carrello la penna touch SZO a soli 16,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già di per sé questa penna ha un ottimo rapporto qualità prezzo, ma con questo ulteriore ribasso è da prendere a occhi chiusi. Avrai la possibilità di scrivere o disegnare in modo fluido e preciso su praticamente qualsiasi dispositivo iOS.

Penna touch SZO: spesa minima e la usi ovunque

Anche se questa penna touch non è di un brand conosciuto, si comprende dalle specifiche che siamo di fronte a un prodotto di ottima qualità. Sarai in grado di scrivere o disegnare su ogni modello di a iPad uscito tra il 2018 e il 2022. Non avrai bisogno di associarla o connetterla tramite Bluetooth al tuo dispositivo. Una volta che l’accendi potrai subito usarla senza fare altro.

Quando è attiva, anche se appoggi il palmo della mano sull’iPad, non avrai problemi. La mano non viene riconosciuta e quindi lo scorrimento della penna è preciso e fluido. È sensibile all’inclinazione, per cui il tratto sarà più o meno spesso in base a come la impugni. Può durare per 10 ore consecutive con una sola ricarica e in appena 30 minuti è di nuovo al 100%.

Non c’è che dire, con una spesa davvero irrisoria ti porti a casa un gadget utilissimo e con un rapporto qualità prezzo ottimo. Devi essere rapido perché l’offerta scadrà a breve. Per cui vai adesso su Amazon e acquista la tua penna touch SZO a soli 16,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.