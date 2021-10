Penna Stilo per iPad: non noterai differenze con quella originale

La penna stilo per iPad in promozione su Amazon ti permette di rendere la tua esperienza sui prodotti Apple completa e sensazionale. Con il ribasso del 33% risparmi bei soldini sul prezzo di listino e la fai diventare tua a soli 28,03€ che è un prezzo fenomenale dal momento che quella originale supera i cento euro.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia così non devi aspettare neanche tanto prima di amarla.

iPad: con la penna stilo TiMOVO vai sul sicuro

Disegnare, prendere appunti, e creare veri e propri pezzi di arte digitale sono parte integrante dell'esperienza su iPad. Se però non conti una penna stilo dalla tua parte, purtroppo tutte queste piccole azioni non te le puoi godere affatto. Per iniziare ad immergerti nella tua vita da artista o da studente, non c'è scelta migliore dell'alternativa proposta da TiMOVO che ti regala un'esperienza premium a basso costo.

Grazie al suo prodottino puoi vivere a 360° gradi ciò che Apple ha pensato per te senza doverti preoccupare di rimanere indietro. Inoltre è bianca come l'originale ma in più arriva con una punta di ricambio e il suo cappuccio magnetico che te la tiene sempre al sicuro, anche se la butti in borsa.

E' a basso consumo energetico e ciò significa che con una sola carica puoi avere un'autonomia che si estende a ben 20 ore. Se poi ti dimentichi di spegnerla, non farti problemi perché dopo 5 minuti si arresta da sola.

Allora, non è fantastica? Acquista subito questa penna stilo per iPad su Amazon a soli 28,03€. La ordini e la ricevi casa in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime. Se sei cliente standard opta per le consegne nei punti di ritiro e le avrai gratuite.