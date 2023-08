Penna per iPad ECCEZIONALE (con rigetto del palmo) a prezzo WOW (11€)

Il prezzo è compatto, ma non le prestazioni. Questa eccezionale penna per iPad, compatibile con moltissimi modelli, è persino dotata di rigetto del palmo. Ricaricabile tramite porta USB C, arriva con in dotazione 4 punte di ricambio. Approfitta della straordinaria offerta del momento e completa al volo il tuo ordine per averla a 11€ circa appena. La ricevi con spedizioni veloci e gratuite, ma la disponibilità residua è limitatissima.

Un modello di qualità, non la classica alternativa economica. Minima spesa, massima resa per questo pennino, che esteticamente ricorda molto la seconda edizione della celeberrima Apple Pencil. Sebbene non sia chiaramente l’originale, con un prezzo che è di circa un decimo ti permette comunque di ottenere ottime prestazioni. Il supporto al rigetto del palmo ti permetterà di scrivere e disegnare in modo confortevole, appoggiando senza problemi l’intera mano sul tablet. Inoltre, è sensibile all’inclinazione: adatterà l’intensità del tratto ai movimenti.

Autospegnimento e batteria ricaricabile tramite porta USB C ti permetteranno un utilizzo quotidiano agevole dell’utile accessorio. Per portarlo a casa a 11€ circa appena da Amazon, dovrai essere veloce però. Completa l’ordine al volo per accaparrarti questa straordinaria penna per iPad in gran sconto. La ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

