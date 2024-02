Penna per Apple: TUTTI gli iPad fino al 2023 e COSTA SOLO 14€

Ti piace scrivere e disegnare sul tuo iPad ma la Apple Pencil non fa per le tue tasche? Nessun problema perché questa promozione che ti sto segnalando ti permette di avere la sua gemella a pochissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la questa penna per Apple a soli 14,99 euro, invece che 39,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

In questo modo avrai uno sconto del 38% più un ulteriore ribasso del 40% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare tantissimo. Fai in retta però perché queste promozioni così vantaggiose scadono sempre in pochissimo tempo.

Penna per Apple a costo ridicolo ma di ottima qualità

Nonostante il prezzo sia davvero basso questa penna digitale è dotata di caratteristiche davvero eccezionali che la rendono molto simile a quella della mela morsicata. Grazie a un chip aggiornato offre una precisione incredibile senza lag e con una sensibilità eccellente. Ti sembrerà di scrivere o disegnare su un foglio di carta.

Ha un’impugnatura maneggevole ed è leggerissima. Non dovrai nemmeno collegarla al tuo iPad, appena l’accendi potrai subito usarla. È sensibile all’inclinazione e anche se appoggi il palmo della mano sul display, quando è attiva la penna, non viene rilevato. Altra cosa sicuramente interessante è la sua batteria in grado di durare fino a 10 ore con una ricarica completa.

Insomma a un prezzo così basso non puoi davvero trovare di meglio. Quindi prima che tutto sparisca e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista la tua penna per Apple a soli 14,99 euro, invece che 39,99 euro. Per averla a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.