Penna per iPad (2018-2023) precisa e sensibile, tua a 14€

Se la ApplePencil non è adatta alle tue tasche allora dai un’occhiata a questa promozione e fai un colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la penna per iPad TQQ a soli 14,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi avvalerti quindi di un ribasso del 38%, più di un ulteriore sconto del 40% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 25 euro sul totale. Nonostante questa non sia di un brand conosciuto garantisce davvero ottime prestazioni che non deludono affatto. Non rimpiangerai per niente la matita digitale della mela morsicata.

Penna per iPad: super versatile e il prezzo è wow

Sono davvero tante le caratteristiche interessanti di questa matita digitale che la rendono un ottimo acquisto. Intanto non è necessario associarla, la devi solo accendere ed è subito pronta per l’utilizzo. E poi è compatibile praticamente con tutti gli iPad dal 2018 fino al 2023. Comunque per essere sicuro che sia compatibile con il tuo clicca qui e guarda le specifiche.

Ha una punta sottile e quindi risulta molto precisa. È sensibile all’inclinazione e ti permette di realizzare tratti più sottili o più spessi in base alle tue esigenze. Avrai la sensazione di scrivere a disegnare proprio come faresti su un pezzo di carta. E ha una super batteria in grado di durare fino a 10 ore con una singola ricarica.

Non perdere tempo dunque perché un’occasione così è davvero unica e sparirà in un lampo. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua penna per iPad TQQ a soli 14,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.