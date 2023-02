Penna A8 per Apple iPad oggi con sconto pazzesco su Amazon(-43%)

Offerta imperdibile quella che ti propone oggi Amazon: per poco tempo ancora, potrai acquistare la fantastica Penna A8 Compatibile con Apple iPad (2018-2022) con ricarica rapida all’incredibile prezzo di soli 19,99 euro.

Approfittando dello sconto incredibile del 43%, potrai acquistare questo prodotto dalle caratteristiche eccezionali. Potrai effettuare una ricarica completa della penna per iPad in soli 30 minuti utilizzando un cavetto USB-C. Così facendo la penna A8 funzionerà sino a 10 ore. Se invece non hai tempo, con una carica di 1 minuto, potrai utilizzarla per 50 minuti e caricandola per 4 minuti, lavorerai tranquillamente per 2 ore.

Grazie alla presenza dell’indicatore LED, verranno mostrati colori diversi in base allo stato di ricarica della penna, in modo tale da poterla ricaricare prima che si scarichi totalmente. Provvista di un importante sistema di autospegnimento, la penna si spegnerà dopo un inutilizzo di 5 minuti. Questa funzione permetterà alla tua nuova Penna A8 per Apple iPad di avere una durata molto più lunga.

Che tu debba disegnare, scrivere o semplicemente divertirti con il tuo iPad, questo prodotto fa per te. Estremamente elegante, la punta della penna lucidata ti permette di evitare di lasciare graffi sullo schermo del tuo iPad. Inoltre, grazie al materiale polimerico di alta qualità in cui è stata realizzata, la punta Metapen può effettuare oltre 200.000 tratti.

Incluso nel prezzo imperdibile, insieme alla Penna A8 per Apple iPad avrai anche due punte di ricambio extra. Potrai effettuare ogni tipo di disegno grazie al chip intelligente aggiornato che offre alla penna una precisione pixel-perfetta. Estremamente precisa e sensibile, per accendere e spegnere la Metapen ti basterà premere due volte sulla testa della penna stessa.

Compatibile con i modelli della serie iPad 2018-2022, questo incredibile prodotto può essere tuo a poco meno di 20 euro, ma solo se corri su Amazon e concludi il tuo ordine che ti permetterà di usufruire dello sconto del 43%. L’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa pensare.

