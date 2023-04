Penna 3D: la più venduta su Amazon, oggi in super sconto

La 3D ART PEN è una penna 3D che permette di liberare la propria fantasia e creare sculture, disegni e giocattoli fai da te in un lampo. Questa penna è la più venduta in assoluto su Amazon ed è disponibile con uno sconto pazzesco del 33%. Grazie a questa incredibile offerta, questa eccezionale penna 3D oggi può essere tua ad un prezzo competitivo di soli 49,99 euro.

Penna 3D: è impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Innanzitutto, la 3D ART PEN è la prima penna 3D con istruzioni interamente in italiano. Sul codice QR apposto sulla scatola è possibile trovare la guida “Disegnare in 3D” che contiene le istruzioni d’uso della penna con illustrazioni dedicate, una selezione di consigli pratici ed essenziali per iniziare ad utilizzare la tua 3d Pen al meglio e tante idee simpatiche da realizzare con i tuoi amici e la tua famiglia. Inoltre, The Italian Home, l’azienda produttrice della penna, fornisce un servizio di assistenza clienti 7 su 7, che può essere contattato tramite mail o messaggio. Un plus da non sottovalutare.

Ma la vera forza della 3D ART PEN è la sua facilità d’uso. Una volta accesa e raggiunta la temperatura adatta, basta inserire il filamento per poter iniziare a creare. La penna 3D è compatibile con filamenti in PLA e ABS ed è dotata di un comodo porta-penna forato per la dissipazione del calore, 3 stencil plastificati per aiutare i più piccoli a creare le prime sculture e 2 protezioni gommate per le dita. La confezione include anche 12 filamenti colorati di cui 2 fluorescenti in PLA da 3m con diametro 1,75mm, il manuale d’uso interamente in italiano e l’alimentatore di corrente. Insomma, tutto ciò di cui avrai bisogno per iniziare a creare.

La 3D ART PEN è perfetta per bambini, ragazzi e adulti, perché la stampa 3D non ha età. In un mondo in cui i più piccoli sono spesso attirati da smartphone e videogiochi, questa penna permette di stimolare la creatività e l’immaginazione spaziale. Inoltre, questa penna può essere utilizzata anche per aggiustare oggetti che pensavi di dover buttare.

In conclusione, se stai cercando un regalo originale e divertente per te o per i tuoi cari, questa penna 3D è sicuramente un’ottima scelta. Grazie alla sua facilità d’uso, alla guida in italiano e all’assistenza clienti 7 su 7, questo dispositivo rappresenta un’opportunità per esplorare il mondo della stampa 3D e liberare la propria fantasia. Non perdere per nessun motivo al mondo questa offerta su Amazon e acquistala subito ad un prezzo scontato di soli 49,99 euro. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.