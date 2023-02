Penna 3D Art: il dispositivo del futuro, oggi con il 33% di sconto

Questa che stiamo vivendo è l’era del 3D e della realtà aumentata. Dopo l’enorme successo che hanno ottenuto le stampanti 3D è il momento di un nuovo prodotto che sta velocemente conquistando il mercato. La Penna 3D Art è un’innovativa e divertente penna che consente di disegnare in 3D, creando sculture e modelli in modo facile e intuitivo. Questo accessorio è perfetto per chi ama la creatività e desidera esprimere la propria fantasia in modo originale e innovativo. Questo dispositivo oggi è in sconto del 33% su Amazon, questo significa che la puoi acquistare ad un piccolo prezzo di soli 49,99 eruo.

Penna 3D Art: con questo prezzo sta andando a ruba

La Penna 3D Art è dotata di istruzioni interamente in italiano, che è importante leggere attentamente prima dell’utilizzo. Inoltre, scansionando il codice QR apposto sulla scatola, si può ricevere in regalo la guida “Disegnare in 3D”, che contiene utili consigli pratici ed essenziali per utilizzare al meglio la penna, nonché tante idee simpatiche da realizzare con la propria famiglia e i propri amici. Il dispositivo viene venduto da The Italian Home, che offre un servizio di assistenza clienti 7 su 7. In questo modo, potrai contattare il servizio di assistenza in qualsiasi momento, inviando un’e-mail o un messaggio, e ricevere una risposta entro 24 ore.

La Penna 3D Art è adatta a tutte le età e rappresenta un’ottima alternativa ai giochi elettronici. Utilizzando questa penna, si può liberare la propria fantasia e creare sculture, disegni e modelli in modo facile e veloce. Inoltre, è possibile utilizzare la penna per progettare accessori utili per la casa o per aggiustare oggetti che sembravano destinati alla discarica.

Nella confezione si trovano tutti gli elementi necessari per iniziare subito a utilizzare la Penna 3D Art. Si tratta di un kit completo, che comprende la penna (compatibile con filamenti in PLA e ABS), 12 filamenti colorati, un comodo porta-penna, 3 stencil plastificati per aiutare i più piccoli a creare le prime sculture, 2 protezioni gommate per le dita, il manuale d’uso interamente in italiano e l’alimentatore di corrente.

La Penna 3D Art viene venduta su Amazon con uno sconto del 33%.

