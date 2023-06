Pendrive Sandisk Ultra Flair da 32 e 64GB: sconto PAZZO del 54% e 68%

Comode per portare sempre con sé documenti, contenuti e file di ogni tipo, le pendrive USB continuano a rimanere dispositivi irrinunciabili anche nell’era della banda ultralarga e del cloud. Oggi ve ne proponiamo una, su Amazon, a un prezzo incredibile: stiamo parlando della Sandisk Ultra Flair da 32GB e 64GB scontate rispettivamente del 54% e 68%. Il prezzo di vendita della prima arriva a 8,80 euro mentre della seconda a 10,47 euro.

Sandisk Ultra Flair da 32 e 64GB: un prezzo mai visto!

L’unità flash SanDisk Ultra Flair USB 3.0 presenta un’elegante e resistente custodia in metallo che la protegge da urti improvvisi. Il design compatto rende semplice portare con sé ovunque l’unità flash USB in tasca, in una borsa o in un portamonete. Prestazioni USB 3.0 e velocità straordinarie fino a 150 MB/sec che consentono di trasferire un intero film in meno di 30 secondi.

Con questo dispositivo potete creare una cartella privata e assolutamente sicura grazie al software SanDisk SecureAccess. Si tratta di software di crittografia AES a 128 bit che facilita la protezione di file importanti mediante password. L’unità comprende il software di recupero dati RescuePRO Deluxe scaricabile che consente di recuperare con estrema facilità file cancellati accidentalmente.

Solo per oggi, quindi, le pendrive Sandisk Ultra Flair da 32GB e 64GB sono scontate rispettivamente del 54% e 68%. Il prezzo di vendita della prima arriva a 8,80 euro mentre della seconda a 10,47 euro. Con Amazon Prime, infine, potrà essere vostra in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.