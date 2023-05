Pendrive Lexar Jumpdrive: doppia connettività e prezzo TOP per 64 e 128GB

Tanto spazio di archiviazione per conservare tutti i vostri documenti, anche i più delicati, design super elegante e resistente con protezione in metallo, sistema di rotazione a 360 gradi e due tipologie di connessione differenti. Questa è la meravigliosa pendrive della serie Lexar Jumpdrive il cui prezzo su Amazon scende del 15% sia per la versione da 64 GB che da 128 GB. Il prezzo della prima scende a 13,59 euro mentre la versione da 128 GB scende a 22 euro. Nonostante lo sconto possa sembrare irrisorio, il prezzo finale è il più basso di sempre.

Pendrive Lexar Jumpdrive: in offerta sia da 64 che da 128 GB

Il supporto allo standard USB 3.2 garantisce velocità fino a 100 MB/s nel trasferimento dati. Tra i punti di forza citiamo la possibilità di agganciarla al portachiavi e la presenza del doppio connettore USB-C e USB-C che la rende compatibile anche con smartphone e tablet. Non c’è bisogno di installare alcun software, basta semplice inserire il connettore alla relativa porta USB del computer o altri dispositivi e utilizzare il device.

La chiavetta USB Lexar è coperta da una garanzia di 2 anni, inoltre tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a test approfonditi nei Lexar Quality Labs per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

