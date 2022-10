PenDrive e Hard Disk portatili a meno di 30 euro: 5 scelte TOP

Se sei alla ricerca di una PenDrive o di un Hard Disk portatile, ma sei ancora indeciso su quale prendere, sarai ben felice di sapere che abbiamo selezionato apposta per te cinque prodotti top a meno di 30 euro. Potrai notare come ognuno di questi storage possiede non solo una grande capacità di archiviazione ma anche un’ottima velocità di trasferimento. Ma addentriamoci subito nella lista dei 5.

PenDrive: ecco le 3 migliori selezionate per te

Partiamo subito con quella che secondo noi è la chiavetta USB migliore, ovvero Sandisk da 128GB. Rivestimento in metallo molto elegante, standard 3.0 per trasferimenti di dati molto veloci e ovviamente uno spazio di archiviazione decisamente importante. Mettila nel tuo carrello a soli 22,04 euro, anziché 57,99 euro.

La seconda PenDrive che merita sicuramente la tua attenzione è la Kingston DataTraveler Exodia sempre da 128GB. Anche se non esteticamente bella e robusta come quella citata prima, ha sicuramente il miglior rapporto qualità prezzo. Puoi averla a soli 11,89 euro, invece di 18,99 euro.

La terza e ultima della lista è la PenDrive Ansodo da 64GB. Nonostante non abbia una marca conosciuta ci sentiamo di metterla nella top five perché è una chiavetta 2 in 1. Potrai collegarla sia al PC che ai tuoi dispositivi come smartphone o tablet. Acquistala ora a 7,99 euro, invece di 9,99 euro.

Hard Disk: 2 modelli che devi assolutamente valutare

Il primo che merita certamente una nota è l’Hard Disk portatile di GearLight da 1TB. Anche in questo caso siamo di fronte a una marca sconosciuta che però mette in mostra un positivo che ha un ottimo design, piccolo e robusto. USB 3.0 con cui trasferire file in modo veloce e rapporto qualità prezzo imbattibile. Mettilo nel tuo carrello ad appena 29,99 euro.

Per ultimo l’Hard Disk UnionSine da 250GB. Ultra slim, leggerissimo e compatibile per PC, MacBook, PS4, PS5, Xbox serie e Wii. In pratica lo puoi collegare a tutti i tuoi dispositivi. Acquistalo su Amazon a soli 24,83 euro, anziché 29,99 euro.

Ecco, ora sicuramente hai le idee più chiare e uno spettro più ampio tra cui scegliere. Ovviamente questi prezzi non rimarranno così in eterno, perciò fai in fretta a completare l’acquisto su Amazon.

