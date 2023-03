Pendrive da 64GB a soli 4€? Sbrigatevi, su Amazon stanno andando a ruba!

Ciò di cui vi andremo a parlare quest’oggi ha davvero dell’incredibile. Avete mai pensato di acquistare una pendrive da 64GB a soli 4,71 euro? Su Amazon è possibile e non stiamo parlando di una “cinesata”, bensì di un dispositivo affidabile e di buona qualità del marchio Magix. Se non ci credete, potete leggere le centinaia di recensioni entusiaste scritte da chi l’ha già provata e, in ogni caso, qualora non dovesse piacervi c’è sempre il servizio di reso garantito da Amazon.

Pendrive da 64 GB Magix: tanto spazio sempre in tasca

Dato il prezzo non potete aspettarvi tecnologie di ultimissima generazione, ma in ogni caso compie efficacemente il suo lavoro. Il funzionamento si basa sullo standard USB 2.0, così da risultare pienamente compatibile con tutti i dispositivi in circolazione: computer, lettori multimediali, televisori, set-top box e così via. È plug-and-play, dunque non necessita di alcun driver né di particolari configurazioni.

Non è un mostro di velocità, ma nemmeno qualcosa di altamente scadente: la velocità di lettura si attesta intorno ai 10 Mb/s mentre quella di scrittura intorno ai 4 Mb/s. Chiaro che per i file di grosse dimensioni dovrete attendere un po’, ma per i file di uso comune lo farete in tempi più che rapidi. Il design, poi, è compatto e robusto, con anello per agganciarla al portachiavi. Infine avrete anche 12 Mesi di Garanzia e servizio clienti 24 ore su 24.

Insomma, se siete alla ricerca di una pendrive di buona qualità e con tanto spazio di archiviazione, oggi avete la possibilità di acquistare quella da 64 GB di Magix al prezzo finale di soli 4,71 euro. Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita con il servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.