PenDrive 2 in 1 SanDisk Ultra 32GB: USB-A e Type-C a soli 12€

Unieuro ti ha confezionato un’offerta incredibilmente utile e conveniente. Basta problemi di archiviazione portatile con qualsiasi dispositivo. Oggi trasferisci dati senza limitazioni grazie alla PenDrive 2 in 1 SanDisk Ultra 64GB a soli 12,99 euro, invece di 19,99 euro. La cosa interessante è che non solo hai questo incredibile sconto, ma Unieuro ti regala anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o il ritiro gratuito al negozio più vicino.

Un’occasione golosa per te che non vuoi più avere problemi di gestione dei tuoi contenuti multimediali. Estrai il connettore a destra e ottieni una praticissima porta USB-A da connettere con computer, laptop, televisori, decoder, auto e tanto altro. Estrai il connettore a sinistra e ottieni una praticissima porta Type-C da connettere con smartphone, tablet, MacBook e tantissimi altri dispositivi. Insomma, potrai trasferire dati senza limiti.

PenDrive 2 in 1 SanDisk Ultra 64GB: velocità e potenza in una piccola chiavetta

Oltre a essere molto versatile e comoda, la PenDrive 2 in 1 SanDisk Ultra 64GB assicura anche un’ottima velocità nel trasferimento e nella lettura dei dati. Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1, sia per quanto riguarda il connettore USB-A che per quello Type-C, lettura e scrittura dei file sono molto rapide e sicure. Inoltre, disponibile sul Play Store di Google, puoi anche scaricare l’app SanDisk Memory Zone3 per visualizzare e accedere a tutti i file presenti nella memoria del telefono creando copie di backup.

Acquista subito al PenDrive SanDisk 64GB a soli 12,99 euro, invece di 19,99 euro. Questa promozione è un’esclusiva Unieuro che trovi online. La consegna gratuita direttamente a casa tua è garantita da questo colosso. Comunque puoi anche decidere di ritirare l’ordine al pronto, senza costi aggiuntivi, direttamente al negozio più vicino a te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.