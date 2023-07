Pen Drive SanDisk 128GB a 19€ su MediaWorld

La Pen Drive SanDisk Ultra Flair a soli 19,99 euro è un’occasione speciale che trovi solo su MediaWorld. Non lasciartela scappare. Acquistala subito, prima che termini in sold out. Questa Chiavetta USB è famosa per essere veloce, sicura e affidabile. Si tratta del prodotto per eccellenza che scegli chi vuole qualcosa di più di una semplice archiviazione portatile.

Infatti, qui siamo di fronte a una tecnologia speciale. Prima di tutto la scocca è stata realizzata interamente in metallo. Questo conferisce alla sua struttura solidità e longevità. Portarla sempre con te sarà una passeggiata. Non dovrai preoccuparti di urti, cadute, acqua o altro. Tutti i tuoi dati saranno completamente al sicuro anche da occhi indiscreti. Installa SanDisk SecureAccess, il software che ti permette di impostare una password a protezione dei tuoi dati.

Pen Drive SanDisk Ultra Flair: 128GB di sicurezza, velocità e comfort

Porta sempre con te fino a 128GB di spazio extra con la Pen Drive SanDisk Ultra Flair. Collegala a tutti i dispositivi dotati di porta USB-A. Trasferisci documenti, file e contenuti multimediali. Porta con te la tua playlist preferita con le canzoni che ami, da ascoltare in auto mentre sei in viaggio. A una cena di amici porta le foto dell’ultima gita e guardale insieme a loro dal televisore di casa.

Grazie alla tecnologia USB 3.0 trasferisci i dati a una velocità sorprendente: fino a 150 MB/s in lettura! Il pratico anello ti permette di portarla sempre con te in totale sicurezza come se fosse un portachiavi. In questo modo non te la dimenticherai mai a casa o in auto. Insomma, MediaWorld ti sta regalando un’offerta pazzesca. Acquista subito la SanDisk Ultra Flair 128GB a soli 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.