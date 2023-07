Pen Drive Lexar 64GB: solo 5€ per il Prime Day

Porta sempre con te tutti i contenuti multimediali che vuoi grazie alla Pen Drive Lexar 64GB. Grazie al Prime Day oggi la acquisti con uno sconto super del 69%! Mettila subito in carrello a soli 4,99 euro, invece di 15,99 euro. Stai risparmiando esattamente 11 euro per questa chiavetta USB molto speciale. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita perché sei un cliente Prime.

Questo dispositivo è super furbo perché molto piccolo nelle dimensioni e quindi particolarmente comodo da utilizzare. Multidispositivo, colleghi questa chiavetta a qualsiasi device e non serve nemmeno l’installazione di un software per farla funzionare. Essendo Plug & Play ti basta inserirla e in un attimo sei già pronto per utilizzare tutti i contenuti in essa caricati.

Pen Drive Lexar 64GB: una compagna di viaggio che oggi ti costa pochissimo

Con il Prime Day la Pen Drive Lexar 64GB la acquisti a un prezzo ridicolo. Fai questo affare perché diventerà la tua compagna di viaggio. Carica la tua musica preferita così da ascoltarla in viaggio sulla tua auto per darti la carica prima del lavoro o per farti compagnia mentre raggiungi le tue vacanze. Collegala alla tua televisione per vedere film, serie TV, foto e video. Sfruttala per conservare i documenti più preziosi di lavoro, scuola o divertimento.

Insomma, a soli 4,99 euro, invece di 15,99 euro, deve essere assolutamente tua. Il prezzo speciale è un’offerta per i clienti Prime. Quindi approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.