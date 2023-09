Pen Drive Kingston da soli 8€ su eBay

Finalmente anche su eBay puoi trovare soluzioni per il tuo storage in mobilità a prezzi decisamente convenienti. A partire da soli 8 euro acquisti una Pen Drive Kingston DataTraveler Exodia. Scegli lo spazio di archiviazione che ti serve tra quelli disponibili indicati nel menù a tendina. Hai tutta la qualità Kingston e con eBay puoi anche beneficiare della consegna gratuita a domicilio.

Il vantaggio di questa chiavetta USB è che è leggera, compatta e quindi facile da portare sempre con te. Inoltre, grazie alla pratica asola colorata, la inserisci in qualsiasi portachiavi per averla a tua disposizione senza dimenticartela in giro. Tra l’altro, se hai bisogno di più formati, l’asola colorata ti permette di identificare le sue dimensioni e quindi di non sbagliarti.

Pen Drive Kingston DataTraveler Exodia: velocità e sicurezza a prezzo top

Grazie a eBay oggi ottieni velocità e sicurezza per i tuoi contenuti multimediali da portare sempre con te a un prezzo top. Ecco perché non devi assolutamente perderti questa incredibile promozione. La Pen Drive Kingston DataTraveler Exodia è una vera e propria soluzione allo storage mobile. Il cappuccio protettivo mantiene al sicuro il connettore USB 3.2 che assicura trasferimenti dati velocissimi.

Inoltre, essendo realizzata con materiali premium, è resistente alle temperature, all’acqua e ai campi magnetici. Usala tutte le volte che vuoi, senza limiti di tempo. Tanto la sua struttura è stata creata per dissipare velocemente il calore prodotto da un utilizzo intensivo. Perciò non perdere altro tempo, la quantità disponibile è limitata. Scegli la tua Pen Drive Kingston a partire da soli 8 euro su eBay.