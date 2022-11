Pellet costoso? Belli CALDI col termoventilatore smart a basso consumo

Con il freddo che ormai è arrivato prepotente e il costo di gas metano e pellet, c’è da pensarci bene prima di accendere i termosifoni. Per fortuna, c’è sempre modo di rimediare, anche e soprattutto badando alla bollette. Il termoventilatore smart, ad esempio, è una validissima soluzione. Infatti, scalda in una manciata di secondi, ti permette di riscaldare ambienti di medie dimensioni e – proprio grazie al suo cuore intelligente – puoi accenderlo anche quando non sei in casa, godendo di un ambiente confortevole appena rientri.

Non solo si tratta di un prodotto che per sua natura è a basso consumo energetico, è anche in grado di farti risparmiare proprio perché non serve lasciarlo sempre acceso per trovare l’abitazione (o l’ufficio) caldi: basta accenderlo poco prima di arrivare.

Complice un goloso sconto a tempo, da Amazon puoi prenderlo a mini prezzo adesso: spunta il coupon in pagina per averlo a 83€ circa appena invece di 109,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Termoventilatore smart: la soluzione al pellet costoso

La stufa a pellet potrà rimanere spenta, permettendoti di evitare di compare sacchi che costano come se ci fosse oro all’interno: conosco il problema meglio di quanto pensi, possedendo questo sistema come unica fonte di riscaldamento. Ecco perché ho iniziato a guardarmi intorno, riscoprendo nei sistemi elettrici a basso consumo una valida alternativa.

Il fatto che sia smart, e quindi si possa gestire tramite applicazione per smartphone oppure assistenti vocali, è un vantaggio da non sottovalutare. Questo modello è da terra ed è in grado di oscillare: permette quindi di diffondere il calore in modo assolutamente uniforme in tutta la stanza.

Regolabile su diversi livelli e temperature, al minimo non supera i 1000W di massimo assorbimento energetico: la metà rispetto ai modelli tradizionali. Un validissimo aiuto per l’inverno, quindi. La stufa a pellet lasciala spenta, in attesa di tempi migliori. Approfitta della promozione su questo eccellente termoventilatore smart e prendilo a prezzo pazzesco da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Te l’accaparri a 83€ circa appena invece di 109,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità residua in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.