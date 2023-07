Pedaliera e volante Logitech G920 in super sconto su Amazon (-37%)

Per immaginare di correre davvero in pista e vivere un esperienza di gioco immersiva e divertente, il volante Logitech G920 è ciò che fa per voi. Non fatevi scappare questa super offerta e acquistatelo su Amazon a soli 269 euro con uno sconto del 37%.

Volante Logitech G920: caratteristiche tecniche

Grazie alla simulazione e al realismo di guida del volante G920 Driving Force Racing Wheel con pedali, proverete un’esperienza di gioco immersiva che vi darà la sensazione di guidare un’auto reale. È ottima per Xbox Series X|S, Xbox One e PC ed è progettato per assicurare un’esperienza di guida ottima e reale.

Sterzate silenziosamente e dolcemente con la ‎tecnologia Force Feedback e fatelo per molto tempo grazie al suo design studiato appositamente per risultare confortevole e durevole grazie all’acciaio ‎inossidabile e alla vera pelle cucita a mano. I pedali sono a pavimento e regolabili, proverete una guida dinamica con controllo totale ‎grazie a pedali separati con acceleratore, freno e frizione integrati; ritorno ‎di forza a 2 motori, percepirete ogni cambio di terreno.

Inoltre, grazie alla rotazione di 900° da una ruota all’altra della forza motrice vi sembrerà di essere su una vera ‎auto da corsa. In più punto di forza di questo gioiellino è la possibilità di cambiare marcia velocemente grazie al cambio a H a sei velocità con leva corta e retromarcia a ‎pressione verso il basso. Grazie allo sconto del 37%, il Logitech G920 è acquistabile su Amazon a soli 269 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime avrete la spedizione gratuita e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.