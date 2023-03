Pechino Express 2023, dove guardare le nuove puntate in streaming

L’edizione 2023 di Pechino Express, il reality show itinerante di Sky, è iniziata. Le prime due puntate ci hanno permesso di conoscere i concorrenti e vedere come se la sono cavata nella loro ricerca di un rifugio per la notte.

Ti starai chiedendo dove puoi guardare allora questi e tutti gli altri episodi previsti: naturalmente su Sky, ma se preferisci lo streaming puoi abbonarti a NOW a soli 3 euro ed avere accesso a tutta la stagione in diretta e on-demand.

Pechino Express 2023: tutte le puntate in streaming

Pechino Express: La Via delle Indie vede 9 coppie sfidarsi accompagnate dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il viaggio è iniziato a Mumbai, dove i concorrenti hanno dovuto trasformarsi in “dabbawallahs” allo scopo di recuperare la radio di Pechino Express e consegnare cibo in diverse zone della città.

La sfida ha permesso ai partecipanti di conoscere meglio usi e costumi locali, mentre durante la prima notte hanno potuto sperimentare l’accoglienza calorosa degli abitanti locali che hanno offerto loro ospitalità.

Il reality show preferito dagli amanti dei viaggi e affascinati dalle culture diverse è pronto a ripetersi dopo il successo delle passate edizioni. Le prime due puntate hanno già fatto parlare di sé per i diversi eventi che sono accaduti, ma siamo sicuri che ne vedremo ancora delle belle.

Per guardare queste e tutte le altre puntate in arrivo puoi abbonarti a soli 3 euro a NOW ed avere così accesso al pacchetto Entertainment che include anche il cinema e le migliori serie TV internazionali, come The Last of Us.

