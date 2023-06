pCloud: lo sconto sul piano a vita è un investimento a lungo termine

Il cloud storage è diventato un elemento fondamentale per la gestione dei nostri dati digitali. Tuttavia, abbonamenti costosi possono accumularsi e aumentare notevolmente le spese mensili. E se potessi eliminare per sempre questo impegno finanziario? pCloud, uno dei principali provider di servizi di cloud storage, offre sconti fino al 65% sui suoi piani a vita, permettendoti di archiviare i tuoi file in modo sicuro e conveniente, senza dover pagare costi ricorrenti.

Perché affidarsi a pCloud

pCloud, fondato nel 2013, offre una soluzione affidabile per archiviare e gestire i tuoi dati. La sua caratteristica principale è il completo controllo che l’utente ha sui propri contenuti. Puoi facilmente cercare, ripristinare versioni precedenti di file e persino utilizzare la dashboard come un media player integrato. Con pCloud, il tuo spazio di archiviazione è veramente tuo, senza limitazioni.

Oltre all’eliminazione dei costi mensili, un piano a vita di cloud storage offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, rappresenta un investimento a lungo termine, in quanto pagherai un prezzo una tantum per l’utilizzo del servizio per il resto della tua vita. Questo ti permette di risparmiare notevolmente rispetto ai servizi di cloud storage con abbonamento mensile o annuale.

Poi c’è la sincronizzazione automatica, che ti permette di caricare un file dal tuo smartphone o PC e averlo sempre accessibile da qualsiasi dispositivo collegato. Diverse anche le opzioni di condivisione, sia tramite link (che sono, tra l’altro, personalizzabili) che tramite cartella condivisa. Inoltre, pCloud offre un livello di sicurezza e privacy elevato per i tuoi dati, inclusa la crittografia avanzata senza costi aggiuntivi. La tua sicurezza è garantita grazie a certificati TLS/SSL e crittografia 256-bit AES.

Attualmente, pCloud offre uno sconto fino al 65% sui suoi piani a vita. Puoi ottenere il piano da 500 GB a soli 199 euro invece di 570 euro, oppure il piano da 2 TB a soli 399 euro. Per coloro che necessitano di uno spazio di archiviazione ancora più ampio, c’è il piano da 10 TB a 1.190 euro. Tutti questi prezzi sono una tantum, il che significa che non dovrai preoccuparti di abbonamenti o costi nascosti extra. Una volta acquistato il cloud storage, sarà tuo per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.