pCloud: il tuo spazio in cloud fino a 10TB

pCloud presenta una vasta selezione di piani e funzionalità progettati per concedere soglie variegate di spazio di archiviazione in cloud. Tra poco, dunque, vedremo assieme tutti i piani disponibili del cloud più sicuro d’Europa.

pCloud: i dettagli

pCloud mette a disposizione un piano base completamente gratuito con una capacità di archiviazione massima di 10 GB. Se invece stai cercando una soluzione con più storage disponibile, devi optare per forza nelle soluzioni a pagamento messe a disposizione da quest’azienda.

Premium 500 GB : il piano entry level è disponibile con una spesa annua pari a 49,99 euro , invece di 59,88 euro. Attualmente, infatti, è possibile avere una scontistica del 17%.

: il piano entry level è disponibile con una pari a , invece di 59,88 euro. Attualmente, infatti, è possibile avere una scontistica del 17%. Premium Plus 2TB: il secondo piano, disponibile sempre con uno sconto del 17%, è acquistabile a 99,99 euro con pagamento annuale.

In alternativa, esistono altri tre pacchetti con pagamento una tantum e storage disponibile a vita.

Premium 500 GB : è disponibile a 199 euro una tantum con uno sconto del 33%. In pratica, rispetto alla versione a prezzo pieno ci sono ben 100 euro di sconto.

Premium Plus 2TB : per questo secondo piano occorrono solamente 399 euro , invece di 599 euro di listino. Lo sconto, in questo caso, è di 200 euro.

: è disponibile a con uno sconto del 33%. In pratica, rispetto alla versione a prezzo pieno ci sono ben 100 euro di sconto. : per questo secondo piano occorrono solamente , invece di 599 euro di listino. Lo sconto, in questo caso, è di 200 euro. Ultra 10TB: il terzo ed ultimo piano è anche quello più capiente. Questa soluzione è disponibile a 1190 euro.

Questo provider si distingue per le sue funzionalità illimitate, incluse sia nei piani gratuiti che in quelli a pagamento. Le dimensioni dei file sono senza limiti. In pratica, puoi caricare qualsiasi tipo di file, indipendentemente dalle sue dimensioni, direttamente nel tuo account personale.

Anche la velocità di upload e download è senza limiti. Le prestazioni infatti dipendono dalla vostra connessione senza alcuna restrizione da parte di pCloud.

pCloud offre una vasta gamma di piani per adattarsi a varie esigenze di archiviazione, insieme a funzionalità avanzate che lo rendono la soluzione idea di archiviazione cloud senza limitazioni. Grazie alle opzioni di abbonamento flessibili e ai piani a vita, pCloud si conferma come scelta conveniente e funzionale per singoli utenti e aziende.