pCloud: mai più problemi di archiviazione con queste offerte a vita

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, pCloud ha deciso di premiare gli utenti italiani con un’offerta speciale. Ottieni uno spazio di archiviazione a vita senza abbonamento, ma attivando una delle super offerte disponibili una tantum. Hai a disposizione tre fantastiche soluzioni per non avere più problemi di archiviazione, per sempre. Scegli ora quella che più si adatta alle tue esigenze.

Scegli Premium 500 GB a soli 139 euro, invece di 570 euro. Grazie a questo pacchetto hai a disposizione 500GB di archiviazione in cloud. La cosa interessante è che non dovrai più pagare nulla. Questo prezzo non è mensile e né tanto meno annuale, ma per tutta la vita. Cosa include questa soluzione? Hai 500GB di spazio, 500GB di traffico link condiviso, condivisione equa, branding del link condiviso e 30 giorni di cronologia del cestino.

Invece, con Premium Plus 2 TB a soli 279 euro, invece di 1140 euro, hai a disposizione 2TB di spazio di archiviazione in cloud, 2TB di traffico link condiviso, condivisione equa, branding del link condiviso e 30 giorni di cronologia del cestino. Infine, con Custom Plan 10TB a soli 890 euro, invece di 6000 euro, hai ben 10TB di Spazio di archiviazione in cloud, 2TB di traffico link condiviso, condivisione equa, branding del link condiviso e 30 giorni di cronologia del cestino.

Oltre 18.000.000 di persone in tutto il mondo si fidano di pCloud per i loro file e che è l’unico cloud storage che si preoccupa della privacy dei tuoi file e ti dà la possibilità di scegliere dove memorizzarli UE o USA.

pCloud: perché l’offerta Festa della Repubblica Italiana è spettacolare

Grazie all’offerta Festa della Repubblica Italiana con pCloud archivi tutti i contenuti che vuoi ottenendo fino all’85% di sconto sui piani di archiviazione in cloud disponibili. Nessun abbonamento settimanale, mensile, annuale o biennale. Paghi solo una volta e ottieni il tuo spazio per sempre, senza nessuna modifica o sorpresa futura. Grazie a questa soluzione ottieni una serie di vantaggi molto interessanti che meritano di essere elencati:

condivisione semplice, veloce e sicura dei file grazie all’applicazione multidispositivo o all’interfaccia web con svariate opzioni;

semplice, veloce e sicura dei file grazie all’applicazione multidispositivo o all’interfaccia web con svariate opzioni; player audio e video integrato in cloud per riprodurre i contenuti multimediali subito dopo averli caricati sulla piattaforma di archiviazione cloud;

audio e video integrato in cloud per riprodurre i contenuti multimediali subito dopo averli caricati sulla piattaforma di archiviazione cloud; elevati standard di sicurezza con protocollo TLS/SSL applicati durante il trasferimento delle informazioni dal tuo dispositivo al server cloud;

backup veloce e intuitivo da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Photos;

veloce e intuitivo da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Photos; gestione file e cartelle illimitata fino all’esaurimento dei Giga disponibili;

e cartelle illimitata fino all’esaurimento dei Giga disponibili; accesso e sincronizzazione su un numero illimitato di dispositivi.

