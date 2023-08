PC potentissimo a prezzo SHOCK: RAM 16GB, SSD 512GB e Windows 11 Pro (169€)

Sei alla ricerca di un dispositivo compatto, ma potente, che possa soddisfare tutte le tue esigenze informatiche? Allora non cercare oltre, il BMAX Mini PC è la soluzione che fa per te. Questo incredibile dispositivo, ora disponibile su Amazon a un prezzo scontatissimo di 169,99€, offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un must-have per qualsiasi appassionato di tecnologia. Approfitta della straordinaria occasione del momento: spunta il coupon in pagina e prendilo adesso risparmiando un sacco. Lo ricevi von spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Questo straordinario computer è dotato di un processore Intel Alder Lake N100, che assicura prestazioni fluide e veloci. Con 16GB di memoria DDR4 e un SSD da 512GB, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per i tuoi file e le tue applicazioni. Inoltre, grazie al sistema operativo Windows 11 Pro, potrai sfruttare al massimo le potenzialità del tuo sistema.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, ti offre una serie di connessioni che lo rendono estremamente versatile. Dispone di due porte HDMI, quattro porte USB, e supporta il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 4.2. Inoltre, grazie alla sua porta Type-C con funzione completa, potrai collegare una vasta gamma di dispositivi.

L’ottimo computer in promozione supporta la risoluzione video 4K a 60Hz, garantendo immagini nitide e dettagliate. Che tu stia guardando un film, giocando o lavorando, potrai goderti un’esperienza visiva di alta qualità.

Non perdere l’opportunità di avere un Mini PC di alta qualità a un prezzo così conveniente. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquistalo adesso, se non è già finito: spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine per approfittarne. Lo prendi a 169,99€ invece di 299,99€ e le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.