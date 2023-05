PC portatile per studio e lavoro: PREZZONE su Amazon

Hai bisogno di un PC portatile per le tue attività di studio e lavoro, ma non vuoi spendere troppo? Oggi ti segnaliamo un’offerta da non perdere su Amazon: il Teclast F15 Plus 2, un notebook con ottime caratteristiche e un prezzo super conveniente oggi ancora più basso grazie al coupon sconto di 70 euro da applicare in pagina.

Teclast F15 Plus 2: il notebook economico perfetto per ogni esigenza

Teclast F15 Plus 2 è un notebook con uno schermo da 15.6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), che ti offre una visione ampia e nitida dei tuoi contenuti. Il notebook è alimentato da un processore Intel Gemini Lake Refresh N4120 quad-core, con una frequenza massima di 2.6 GHz, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD espandibile fino a 1 TB tramite slot M.2.

Il portatile una batteria da 38000 mWh che ti garantisce un’autonomia di circa 9 ore e supporta la ricarica rapida. Il notebook ha anche due porte USB 3.0, una porta HDMI, una webcam da 2 MP, il WiFi dual-band, il Bluetooth 4.2 e il sistema operativo Windows 11.

Dal design elegante e sottile, la scocca ha uno spessore di soli 18 mm e un peso di 1.65 kg. Il notebook ha anche una tastiera retroilluminata e un ampio touchpad da 128 x 76 mm, che ti offre una digitazione comoda e precisa.

Il Teclast F15 Plus 2 è disponibile su Amazon al prezzo di listino di 349,99 euro, ma se sei veloce puoi approfittare di un coupon sconto di 70 euro da applicare in pagina, che ti permette di portarlo a casa a soli 279,99 euro. Un vero affare per un notebook così completo e performante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.