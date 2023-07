PC portatile Lenovo potentissimo: ricondizionato come nuovo a 285 euro

Hai mai sognato di possedere un potente PC portatile che soddisfi tutte le tue esigenze informatiche senza svuotare il tuo portafoglio? Bene, il momento è arrivato.

Su Amazon, puoi trovare un notebook Lenovo ricondizionato, ma in condizioni pari al nuovo, a soli 285 euro con spedizione Prime inclusa. È un’offerta imperdibile che ti permetterà di avere un potente compagno di lavoro o di svago a un prezzo incredibile.

PC portatile Lenovo ricondizionato: perché è un usato garantito

Potresti chiederti cosa si intenda per “ricondizionato”. Non preoccuparti, questo prodotto è stato accuratamente testato, ispezionato e pulito da fornitori qualificati di Amazon, garantendo la sua piena funzionalità e le sue eccellenti condizioni. Inoltre, è coperto da una garanzia di 1 anno offerta da Amazon Renewed, quindi puoi acquistare con tranquillità sapendo di essere protetto.

Questo PC portatile Lenovo è equipaggiato con un potente processore Intel i5, in grado di gestire agevolmente le tue attività quotidiane, sia che tu stia lavorando su documenti complessi, elaborando grafica o godendo di un’intensa sessione di gaming. Con una generosa RAM DDR4 da 16 GB e un veloce SSD da 512 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file importanti e avviare rapidamente le tue applicazioni preferite.

Ma le sorprese non finiscono qui. Questo notebook arriva già con Windows 11 Pro preinstallato, così puoi godere dell’ultima versione del sistema operativo Microsoft senza doverlo acquistare separatamente. Inoltre, per rendere il tuo nuovo notebook ancora più pronto all’uso, ti viene offerto in omaggio il Pacchetto Office 2021, un antivirus affidabile, Chrome e VLC.

Non perdere questa opportunità di acquistare un PC portatile Lenovo potente e affidabile a soli 285 euro, spedizione Prime inclusa. Affrettati perché l’offerta potrebbe non durare a lungo.

