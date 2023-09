PC Portatile 12GB RAM e SSD 512: SUPER PREZZO su Amazon (coupon)

Il PC portatile del marchio Teclast oggetto di questa promozione è una grandissima opportunità: attivando il coupon che trovi in pagina su Amazon puoi avere questo laptop a soli 299 euro per un dispositivo leggero, veloce e facile da portare in giro.

PC portatile Teclast a 299 euro: la scheda tecnica

Il PC portatile Teclast è dotato di un processore quad-core Intel Celeron N4100 con una frequenza turbo fino a 2,4 GHz. Questo significa che è pronto a gestire qualsiasi compito tu gli affidi, dal multitasking all’elaborazione di contenuti multimediali, senza alcun problema. Windows 11 è preinstallato, garantendo un’esperienza utente fluida e intuitiva.

Con 12 GB di RAM LPDDR4 e un SSD da 512 GB, hai spazio e potenza sufficienti per affrontare qualsiasi sfida. Puoi aprire molteplici applicazioni e file complessi contemporaneamente senza rallentamenti e hai abbastanza spazio di archiviazione per tutti i tuoi documenti, foto e video.

Inoltre, puoi espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione tramite una scheda Micro SD e aggiornare l’SSD per soddisfare le tue esigenze in evoluzione.

Il PC portatile Teclast offre anche un’esperienza multimediale straordinaria. Gli altoparlanti stereo frontali diffondono il suono direttamente a te, offrendo un effetto stereo coinvolgente e un audio potente. Lo schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) offre un’immagine nitida e colori vividi, perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento.

La tastiera full-size e il trackpad di grandi dimensioni garantiscono un’esperienza di digitazione confortevole e un controllo preciso. Con una batteria avanzata da 5000 mWh e un peso leggero di soli 1,65 kg, questo laptop è ideale per chi è in movimento. Puoi portarlo facilmente in viaggio o in viaggi d’affari senza problemi.

Il PC portatile Teclast è dotato di una gamma completa di porte, tra cui USB 3.0, Mini HDMI, Micro SD, jack per cuffie, porta di ricarica e USB Type-C. Supporta anche Bluetooth 4.2 e connessione Wi-Fi a doppia banda 2.4G/5G.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di acquistare un PC portatile di alta qualità a un prezzo imbattibile. Clicca qui per applicare il coupon sconto e portare a casa il PC portatile Teclast per soli 299 euro. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza informatica con un dispositivo potente e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.