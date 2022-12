PC LENTO? Ecco come renderlo PIU' VELOCE in modo semplice

Se il vostro PC inizia ad avere qualche problema, con rallentamenti e impuntamenti, molto probabilmente non è necessario cambiarlo. Per velocizzare il PC, infatti, potrebbe essere sufficiente effettuare una vera e propria “revisione” del software, verificando i driver installati, eliminando le applicazioni inutili e che, probabilmente, stanno sottraendo risorse al sistema.

Per completare una revisione del proprio PC e velocizzare il suo funzionamento, in ogni caso, non è necessario essere esperti. Con il nuovo bundle di IObit, infatti, è possibile accedere ad una serie di tool pensati per ottimizzare le prestazioni e velocizzare il PC. Il bundle in questione è disponibile con uno sconto del 91% sull’abbonamento annuale (non vincolante). Tutti i dettagli sono disponibili al link qui di seguito:

Con i tool di IObit velocizzare il PC è semplicissimo

Il bundle proposto da IObit comprende tre diversi tool. Il primo è Advanced SystemCare 16 Pro. Si tratta del software di riferimento dell’ecosistema di IObit. Questo tool è in grado di proteggere i dati personali dell’utente andando, contestualmente, a velocizzare il PC, eliminando le problematiche che affliggono il software. Con la modalità IA, inoltre, la pulizia del PC diventa ancora più efficace e veloce.

A completare il bundle di IObit troviamo Driver Booster 10 Pro, il tool che consente di gestire gli aggiornamenti dei driver del proprio PC, garantendo all’utente la possibilità di poter contare sempre su driver aggiornati e ottimizzati in base alla versione del proprio sistema operativo. Il terzo servizio incluso è IObit Unistaller 12 Pro, un tool fondamentale per rimuovere dal PC tutto il software che non serve e che potrebbe rallentare il funzionamento, occupando spazio prezioso sul disco.

L’offerta di IObit è davvero da non perdere. Il bundle con i tre strumenti per velocizzare il PC, infatti, viene proposto con il 91% di sconto. Bastano 20,83 euro (invece di 231,45 euro) per accedere per un anno a tutti i software di IObit senza alcuna limitazione. Con appena 4 euro in più, inoltre, è possibile estendere l’utilizzo del bundle a 3 PC. Per tutti i dettagli c’è il link qui di sotto:

