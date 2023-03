PC da gaming Victus di HP in offerta su ePRICE con cashback del 20%

Victus è il PC da gaming di HP progettato per giocare al massimo delle proprie potenzialità con un processore Intel Core di dodicesima generazione, un’ampia capacità di memoria e una moderna scheda grafica. Grazie all’iniziativa di ePRICE Doppio Risparmio!, puoi approfittare dello sconto immediato del 21% e del cashback del 20% offerto da oggi e fino alle 23:59 di lunedì 27 marzo sull’e-commerce eprice.it.

PC da gaming Victus in super offerta su ePRICE con il Doppio Risparmio

Come funziona il cashback del 20% della nuova iniziativa di ePRICE? Una volta acquistato il prodotto, si ha diritto a un buono sconto pari al 20% del valore dell’ordine. Il valore massimo del buono è pari a 250 euro. ePRICE provvederà a inviare il buono nella tua area personale del sito eprice.it a partire dalle 00:01 del 9 maggio: da allora e fino alle 23:59 del 15 maggio, potrai utilizzare il buono ricevuto su uno o più prodotti venduti da ePRICE di importo pari o superiore a 250 euro. Il buono sconto ottenuto non è né frazionale né cumulabile.

Il modello in vendita a 950 euro presenza una configurazione da prima classe con processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, 16GB di RAM, un disco SSD di 512GB e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata. Presenti anche 2 porte USB 3.2 Gen di tipo A, 1 porta USB 3.2 Gen 1 di tipo C, a cui si aggiunge il modulo Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6. Infine, il monitor è da 15.6″ LED IPS con risoluzione Full HD, a cui si aggiunge la tastiera retroilluminata.

Sei alla ricerca di un nuovo PC da gaming e non hai ancora scelto quale acquistare? ePRICE ti offre due buoni validi motivi per scegliere il laptop Victur del marchio HP, grazie alla promo Doppio Risparmio. Approfitta subito dell’offerta di ePRICE per ottenere un cashback del 20% riutilizzabile poi come buono sconto su un ordine di almeno 250 euro.

