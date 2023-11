PC da gaming già assemblato in offerta a 899€ su Amazon con i5 e RTX 3060 12GB

Se siete alla ricerca di un nuovo PC da gaming già assemblato, in questo momento, c’è un’offerta Amazon che fa al caso vostro. Il Lenovo IdeaCentre Gaming 5, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 899 euro con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili pagando con carta di debito (per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali). Il PC è dotato del processore Intel Core i5-12400F oltre che della scheda video NVIDIA RTX 3060 da 12 GB. Ci sono anche 16 GB di RAM e 512 GB di SSD (facilmente espandibili). Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

PC da gaming già assemblato in offerta su Amazon: questo Lenovo è da prendere subito

Il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con un prezzo accessibile. Tra le specifiche, infatti, troviamo il processore Intel Core i5-12400F, una delle CPU di riferimento della fascia mainstream del mercato, a cui si affianca la scheda video NVIDIA RTX 3060 da 12 GB di memoria dedicata, ideale per il gaming a 1080p.

Tra le specifiche troviamo anche 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una dotazione di porte completa, sia nella parte frontale che in quella posteriore. Il PC arriva con Windows 11 Home già preinstallato e include anche mouse e tastiera.

Con questa nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il PC da gaming di Lenovo con un prezzo scontato di 899 euro e con possibilità di pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, anche pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta, valida solo per un breve periodo, è possibile seguire i llink qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.