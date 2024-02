PC All-in-One HP da 24" in offerta ad un PREZZO BOMBA: risparmi oltre 200€

L’HP 24-cb1002sl All-in-One è un desktop multifunzione che offre prestazioni affidabili e un design elegante, attualmente disponibile con uno sconto del 31% su Amazon al prezzo di 529,99€ anziché 769,99€. Dotato del sistema operativo Windows 11 Home, è ottimizzato per una vasta gamma di applicazioni, dal lavoro d’ufficio al video editing e alla grafica computerizzata, offrendo un’esperienza utente fluida e intuitiva.

Al cuore di questo PC c’è il processore Intel Core i3 1215U, con frequenza fino a 4,1GHz e 8MB di L3 Cache, che garantisce prestazioni veloci e reattive per le attività quotidiane, dall’elaborazione di documenti alla navigazione web. La memoria RAM da 8GB DDR4 assicura una gestione efficiente delle applicazioni, mentre lo spazio di archiviazione da 512GB SSD PCIe NVMe offre ampio spazio per memorizzare file, documenti e programmi.

Il display da 24″ con risoluzione Full HD offre un’ottima qualità dell’immagine e una visualizzazione nitida dei contenuti, con tecnologia IPS antiriflesso e micro-edge su tre lati che garantiscono un’esperienza visiva coinvolgente e priva di riflessi fastidiosi. La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics di 12ª generazione supporta una gamma di risoluzioni fino a 4096 x 2304 a 60Hz tramite l’HDMI, offrendo una resa grafica dettagliata e vivace.

Il design del desktop è elegante e compatto, con cornici sottili su tre lati e un case realizzato con il 15% di plastica riciclata post-consumo, riflettendo l’impegno di HP per la sostenibilità ambientale. Le casse audio integrate da 2W offrono un audio chiaro e nitido, mentre la webcam HP True Vision HD consente videochiamate di alta qualità.

L’HP 24-cb1002sl All-in-One è ideale per chi cerca un desktop versatile, potente e dal design elegante per soddisfare le proprie esigenze informatiche quotidiane. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo superbo!

