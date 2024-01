PC All-in-One della Acer in offerta su Amazon: il prezzo crolla a meno di 560€

L’Acer Aspire C24-1700 è un computer fisso all in one che offre un’esperienza operativa fluida per tutte le tue attività quotidiane. Dotato di un processore Intel Core di 12a generazione i3-1215U, una scheda grafica Intel UHD, una memoria DDR4 RAM da 8 GB e un’unità SSD da 256 GB, è sempre pronto per l’uso.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, questo avanzato ed elegante All-in-One può essere tuo ad appena 559€, con un fortissimo risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Il display da 23.8″ IPS FHD con cornice stretta assicura un’ottima esperienza visiva con un rapporto schermo del 91%. Potrai regolare l’inclinazione dello schermo da -5 a 25° per trovare la posizione più comoda, e la tecnologia BlueLightShield riduce l’esposizione alla luce blu per il comfort degli occhi.

La connettività è fondamentale, e l’Acer Aspire C24-1700 offre una varietà di porte USB conformi agli standard USB 3.2 Gen2/Gen1 e 2.0, consentendoti di collegare facilmente tutte le tue periferiche.

Per le videochiamate, la webcam integrata da 5,0 MP e i due microfoni stereo assicurano una comunicazione chiara e nitida con amici e familiari. Inoltre, la copertura della webcam ti permette di mantenere la privacy della tua famiglia quando non desideri essere visti.

Il design sottile di questo all-in-one ultra-sottile contribuisce a una gestione efficiente dello spazio e dei cavi, mantenendo il tuo spazio di lavoro libero da distrazioni. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon a soli 559,00€ anziché 713€ e rendi il tuo ambiente di lavoro più efficiente e privo di ingombri.

