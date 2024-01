PC All-in-One da 24" in offerta su Amazon: il prezzo crolla a meno di 500€

Il Desktop HP All-In-One “24-cb1002sl” è un sistema completo che offre un’esperienza immersiva grazie a Windows 11 Home, ottimizzato per svariate attività come suites di Microsoft, editing video, grafica e multitasking. Normalmente proposto a 749,99€, oggi questo All-in-One della HP è il protagonista di un’interessante offerta di Amazon, che ne porta il prezzo ad appena 499€.

Il dispositivo integra computer desktop e schermo in un’unica soluzione, minimizzando gli ingombri. Inclusa nella confezione troverai anche il mouse e la tastiera: insomma per meno di 500€ avrai tutto quello che ti serve per lavorare, senza necessità di ulteriore spese.

Il processore Intel Core i3 1215U, con frequenza fino a 4,1GHz, 8MB di L3 Cache, e 4 core/8 thread, si adatta alle esigenze di smart working, ufficio e creatività. La memoria di 8GB RAM DDR4 da 3200MHz e lo spazio di archiviazione da 512GB SSD PCIe NVMe garantiscono prestazioni fluide e velocità nella gestione dei dati.

Il display da 24″ con risoluzione Full HD offre un’esperienza visiva di alta qualità, con tecnologia IPS Antiriflesso, micro-edge su tre lati e luminosità di 250 Nits.

Il design del case è compatto e sottile, realizzato con il 15% di plastica riciclata post-consumo. Il sistema include casse audio integrate da 2W, webcam HP True Vision HD, mouse e tastiera. Nel complesso, questa soluzione all-in-one offre un look moderno e distintivo, in grado di adattarsi a tutti gli ambienti di lavoro.

Tra le caratteristiche aggiuntive, il sistema offre connettività LAN integrata 10/100/1000 GbE, porte USB Type-A, HDMI 1.4, RJ-45, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e dimensioni di 54,06 x 18,37 x 41,9 cm con un peso di 5,37 kg. Non perdere l’opportunità di acquistare questo Desktop HP All-In-One 24-cb1002sl con uno sconto del 35% a soli 499,99€ invece di 769,99€: l’offerta è a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.