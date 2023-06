PC All-in-One Acer Aspire: webcam integrata, prestazioni e design elegante in forte sconto su Amazon

L’Acer Aspire C24-1700 è attualmente disponibile su Amazon in offerta al prezzo di soli 599,00€, consentendo un ottimo risparmio rispetto al prezzo di listino di 649,00€. Questo all-in-one ultra-sottile ha uno spessore di soli 7,5 mm, offrendo un eccezionale risparmio di spazio e una gestione ordinata dei cavi. Con il suo design nero rifinito con dettagli dorati, il C24 è sia elegante che sottile, aggiungendo un tocco di stile a qualsiasi ambiente di lavoro.

Il display FHD da 23,8″ del Acer Aspire C24-1700 è incorniciato da una cornice stretta, che permette di ottenere un rapporto schermo/corpo del 90,71%. Inoltre, lo schermo è inclinabile da -5 a 25° e utilizza la tecnologia BlueLightShield per ridurre l’esposizione alla luce blu e garantire il comfort degli occhi durante l’uso. Le videochiamate sono sempre importanti, e questo all-in-one ne tiene conto. È dotato di una webcam FHD da 1080p integrata e due microfoni stereo, che consentono di rimanere in contatto con amici e familiari con immagini chiare e audio nitido. Inoltre, per garantire la privacy della famiglia, è presente una comoda copertura per la webcam.

Le prestazioni del Acer Aspire C24-1700 sono garantite dal processore Intel Core di 12a generazione i3-1215U, dalla scheda grafica Intel UHD, dalla memoria DDR4 RAM espandibile fino a 32 GB. Questo permette di avere un’esperienza operativa fluida per tutte le attività quotidiane. La connettività è un elemento importante, e il C24-1700 offre una varietà di porte USB conformi agli standard USB 3.2 Gen2/Gen1 e 2.0, che ti permettono di collegare facilmente tutte le tue periferiche e dispositivi. L’Acer Aspire C24-1700 è un all-in-one dalle prestazioni solide, con un design sottile ed elegante. Con il suo display confortevole, la webcam di qualità e la gestione del cavo ordinata, è una scelta ideale per chi cerca un computer completo e pratico per il lavoro o l’intrattenimento.