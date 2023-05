Pazzesco tablet 10" 128GB dual SIM 4G e Android 12: sconto SHOCK 50% (89€)

Occasioni come questa sono da prendere al volo. Questo ottimo tablet vanta uno schermo da ben 10″ con alta risoluzione, ma non solo. A renderlo parecchio interessante è la presenza di ben 128GB di spazio di archiviazione e il supporto al dual SIM: puoi inserire fino a 2 SIM telefoniche e navigare in 4G LTE ad alta velocità, anche se non c’è una connessione WiFi a disposizione.

Il sistema operativo Android 12, insieme alla grande batteria da ben 6000 mAh, garantisco il massimo della produttività in mobilità. Grazie alla pratica custodia, che fa anche da supporto, potrai portare il tuo dispositivo ovunque e usarlo come un vero e proprio PC portatile. Abbina mouse e tastiera e usalo senza alcun problema per studiare e lavorare.

Complice uno sconto assurdo del 50%, da Amazon puoi prenderlo a 89,99€ appena invece di 179,99€. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Arriva a casa con spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Il prodotto perfetto per l’utilizzo nel quotidiano. Il compagno perfetto per studio e lavoro, ma anche per rilassarsi guardando un film sull’ampio display. La presenza di videocamera posteriore e anteriore ti permetterà di scattare foto, fare video e anche effettuare videochiamate con chi desideri. Sul posteriore, il sensore fotografico è addirittura doppio!

La RAM da 4GB, più che sufficiente per la maggior parte delle attività, può diventare da 6GB all’occorrenza: basta usare la speciale funzionalità software integrata per espanderla.

Insomma, un tablet al quale manca niente. Nemmeno un prezzo assurdo, in questo momento, su Amazon. Per approfittare dello sconto del 50% basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi a 89,99€ e le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, a questo prezzo durerà pochissimo.,

